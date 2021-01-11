Красногорск, , 12:51 — REGNUM В ближайшие два дня запас вакцины от коронавирусной инфекции в Подмосковье составит около 40 тыс. доз. Об этом 11 января сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Сегодня ожидается поставка 10 тыс. вакцин и завтра еще 20 тыс. доз. С учетом имеющихся остатков в наличии — 40 тыс. доз», — сказала Стригункова.

Для того, чтобы вакцинация от коронавирусной инфекции в регионе происходила более активно министр призвала глав муниципальных образований активнее агитировать за эту процедуру.

«Прошу глав округов подключиться к информационной кампании, по аналогии с вакцинацией по гриппу. Разместить рекламу, ролики, привлечь известных людей для популяризации вакцинации и, самое главное, обеспечить привлечение предприятий к вакцинации их сотрудников», — заявила Стригункова.

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