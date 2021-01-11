Мурманск, , 12:46 — REGNUM Новогодние каникулы в Мурманской области прошли без серьезных происшествий. Об этом на оперативном заседании в правительстве региона сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

По его словам, с 31 декабря по 10 января в области произошло 66 пожаров, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При пожарах было спасено 11 человек, 1 — погиб.

За время новогодних каникул в регионе произошло 26 сходов лавин, материального ущерба, пострадавших и погибших нет.

По данным Приходько, за праздничные дни в области было совершено 57 преступлений, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.

«При этом значительно сократилось число ДТП и количество пострадавших в них. В этом году произошло 4 аварии, в прошлом — 19. погибших нет, пострадало 4 человека», — сообщил он.