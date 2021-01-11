Мурманск, 11 января 2021, 12:46 — REGNUM Новогодние каникулы в Мурманской области прошли без серьезных происшествий. Об этом на оперативном заседании в правительстве региона сообщил председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области Сергей Приходько, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
По его словам, с 31 декабря по 10 января в области произошло 66 пожаров, что на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При пожарах было спасено 11 человек, 1 — погиб.
За время новогодних каникул в регионе произошло 26 сходов лавин, материального ущерба, пострадавших и погибших нет.
По данным Приходько, за праздничные дни в области было совершено 57 преступлений, что соответствует аналогичному периоду прошлого года.