Саратов, , 12:45 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 11 января число летальных исходов возросло до 444 случаев. За сутки скончались ещё два пациента, инфицированных коронавирусом. На этот раз жертвами заболевания стали женщина и мужчина. Об этом сообщил первый замминистра здравоохранения Станислав Шувалов.

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Лечение скончавшейся 59-летней женщины осложнялось множеством сопутствующих заболеваний, в числе которых сахарный диабет. 68-летний мужчина страдал недостаточностью кровообращения.

Показатель заболеваемости коронавирусной инфекцией в области составляет на сегодняшний день 1 581,1 на 100 тыс. населения, по стране — 2 321,3.

В больницах медицинскую помощь оказывают 3 458 заболевшим, диагноз COVID-19 подтвержден у 2 527 пациентов.

ИА REGNUM напоминает, в Саратовской области, по информации на 11 января, коронавирус подтвержден с начала пандемии у 38 189 человек, за сутки заразился еще 251 житель. Накануне заболели 253 саратовца. Всего выздоровели с начала наблюдения 32 705 человек, за сутки — 173 пациента.

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