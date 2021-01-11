Кызыл, , 12:44 — REGNUM За первые девять дней 2021 года в Туве выявлено 189 новых случаев заражения коронавирусом. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, лидером по приросту остаётся столица (Кызыл), где диагноз подтвердился у 65 человек.

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При этом в Чеди-Хольском районе не выявлено ни одного нового носителя.

«Находятся на лечении 475 пациентов (в том числе выявленные ПЦР-методом — 434), что на 59,2% меньше в сравнении с началом текущего года (на 1 января — 1164 человека, на 3 января — 1056 человек)», — добавили в правительстве.

Как отмечается, в медицинских учреждениях есть достаточный объём средств индивидуальной защиты медиков. Кроме того создан двухмесячный запас лекарств для лечения около 1,3 тыс. больных в стационарах.

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