Волгоград, , 12:46 — REGNUM За минувшие сутки 263 носителя коронавируса выявлено в Волгоградской области, сообщили ИА REGNUM 11 января в региональном оперативном штабе. Это на два больше, чем выявлено сутками ранее. Зарегистрировано шесть летальных исходов.

Палата для больных COVID-19 Александр Куликов © ИА REGNUM

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В стационарах находятся 5474 взрослых и 35 детей, в том числе с подтверждённым коронавирусом — 1413 пациентов. Всего в Волгоградской области выявлен 38 тыс. 301 носитель инфекции, завершили лечение 36 тыс. 375 человек, из них 249 выписали за сутки.

От осложнений, вызванных коронавирусом, скончались ещё шесть человек. Таким образом, в регионе зарегистрировано 513 смертельных случаев от СОVID-19.