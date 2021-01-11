Нальчик, , 12:43 — REGNUM В дни новогодних каникул в Кабардино-Балкарии число новых выявленных случаев заражения коронавирусом осталось на прежнем уровне — 97−101 в сутки. Общая численность носителей инфекции за все время пандемии достигла 16 912 человек, сообщили 11 января в федеральном оперативном штабе.

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При этом ежедневное количество выписанных в связи с выздоровлением в дни новогодних каникул немного превышало численность новых подтвержденных случаев болезни, составляя от 126 до 131 пациента в сутки.

За время праздников увеличилось до 283 число жителей республики, которые скончались от опасного вируса. Всего за 10 дней новогодних каникул в Кабардино-Балкарии умерли 20 человек.