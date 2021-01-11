Красногорск, , 12:47 — REGNUM По состоянию на 11 января в Подмосковье вакцинировано более 17 тыс. человек. Об этом сообщила министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова на совещании с участием губернатора региона Андрея Воробьева, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

По её словам, во время праздников вакцинация осуществлялась в 93 из 94 действующих кабинетах.

«На текущую дату вакцинировано 17 312 человек. Остаток вакцины — 9932 дозы. Я обращаю внимание что 5700 вакцин мы получили только 4 января», — сказала Стригункова.

Министр отметила, что наиболее высокие темпы вакцинации в регионе зафиксированы в Люберцах, Балашихе, Химках, Ногинске, Домодедово, Красногорске.

Читайте развитие сюжета: В Подмосковье ожидают поставки 30 тыс. доз вакцины от коронавируса