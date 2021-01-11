Самара, , 12:46 — REGNUM 279 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Самарской области. Об этом 11 января сообщает пресс-служба оперативного штаба региона.

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Сообщается, что всего в регионе с начала пандемии было выявлено 34 602 случая заражения этим вирусом. При этом за минувшие 24 часа была зафиксирована смерть шести пациентов с COVID-19. 72-летняя женщина страдала заболеваниями эндокринной системы, 58-летняя женщина, 65-летний и 82-летний мужчины страдали заболеваниями сердечно-сосудистой и эндокринной систем, 68-летний мужчина страдал заболеваниями сердечно-сосудистой системы, 80-летняя женщина страдала заболеваниями сердечно-сосудистой системы и онкологическим заболеванием. Всего по области скончались 708 пациентов с COVID-19.

Согласно данным федерального оперативного штаба, по области за сутки выздоровели 246 пациентов с этой инфекцией. А всего в регионе выздоровели 31 777 пациентов.

Согласно данным на 10 января в Самарской области за сутки было выявлено 280 случаев заражения коронавирусом.

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