Москва, , 12:37 — REGNUM В Москве желающие получить вторую часть вакцины от коронавируса «Спутник V» могут столкнуться с проблемой, о которой корреспонденту ИА REGNUM 11 января рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.

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«В декабре я сделал первую часть прививки от коронавируса, сегодня приехал для получения второй части — к определенному времени. Выяснилось, что для получения второй части вакцины нужно, чтобы пришло пять человек, на которых рассчитан флакончик. Если не приходят, нужно ждать и надеяться, что придут», — рассказал Шапарин.

С итоге, по его словам, он так не получил укол.