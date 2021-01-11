Чита, , 12:43 — REGNUM Заявление министра здравоохранения Забайкальского края Анны Шангиной, которая на встрече с жителями посёлка Харагун назвала местную больницу нерентабельной и предположила, что граждане приходят в ночной стационар, чтобы «переночевать и поесть», вызвало возмущение среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение 11 января в социальной сети Facebook.

«Что ни чиновница, то оторванная от жизни тётка с комплексами и вздорным характером», — пишет Алла К.

Многие пользователи пришли к выводу, что вся проблема кроется в том, что некоторые чиновники занимают не свои должности.

«Слуги народа должны быть из самого народа. Которые отработали на заводах, фабриках, в разной промышленности страны минимум по 15−20 лет. Которые знают, что такое жизнь», — поделилась мнением Елена Е.

Некоторые отметили, что если жители и приходят «переночевать и поесть» в ночной стационар, то делают это исключительно за свой счёт, отчисляя деньги с налогов. Поэтому возмущение чиновницы выглядит, мягко говоря, странно, считают они.

«Мало того, поесть и поспать за свои же. Так ещё и ей на оплату труда скидываемся», — написала Людмила С.

Нашлись и те, кто попросил напомнить госслужащему о том, что больницы по определению не могут приносить прибыль. Если медицинские услуги предоставляются бесплатно, то заводить речь о рентабельности нельзя, считают они.

«Скажите чиновнице, что все больницы в стране нерентабельны. Потому что они денег не зарабатывают», — пишет Эдуард Б.

Напомним, 11 января министр здравоохранения Забайкальского края Анна Шангина на встрече с жителями посёлка Харагун назвала местную больницу нерентабельной и предположила, что граждане приходят в ночной стационар, чтобы «переночевать и поесть».