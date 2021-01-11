Москва, , 12:33 — REGNUM Предложение по внедрению в пользование самозатухающих сигарет — новость для всех позитивная, особенно для противников курения. Не секрет, что курение является причиной возгорания и пожаров, заявил корреспонденту ИА REGNUM адвокат Владимир Постанюк

«Непотушенная сигарета — причина многочисленных смертей. По вине родителей умирают дети. Неосторожность и легкомыслие граждан приводит к непоправимым и очень печальным последствиям и, как следствие, возбуждение уголовных дел и привлечение к ответственности виновных лиц.

Также, большинство тлеющих сигарет в пепельницах нарушают права на благоприятную окружающую среду некурящих граждан.

Действующее законодательство и сложившаяся судебная практика допускает удовлетворение иска о компенсации морального вреда за нарушение прав гражданина в сфере охраны здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Таким образом, самозатухающие сигареты, возможно, снизят риск смертности и загруженность судов в данной области и по данным категориям дел», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, новые требования к сигаретам подготовили к утверждению МЧС и Минздрав России.

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