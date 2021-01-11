Махачкала, , 12:32 — REGNUM В Дагестане с начала нового 2021 года ежедневный прирост новых случаев заражения коронавирусом составлял 156−161 человек. Общее число носителей инфекции к 11 января увеличилось до 25 205 человек, сообщили в федеральном оперативном штабе.

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За это же время выздоровели 21 852 жителя региона. Наибольшее количество снятых с контроля в связи с выздоровлением было зафиксировано 10 января — 164 человека.

Количество случаев летального исхода в Дагестане достигло 1156. Это самый высокий показатель в Северо-Кавказском федеральном округе. С начала 2021 года скончались еще 37 пациентов с диагнозом COVID-19.

В настоящее время в республике число «активных» больных составляет 2197 человек.