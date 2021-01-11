Шицзячжуан, Китай, , 12:32 — REGNUM Около 25 тыс. курьеров вернулись к работе по поставкам товаров первой необходимости жителям города Шицзячжуана, столицы провинции Хэбэй, закрытой на карантин из-за COVID-19, сообщает 11 января агентство Синьхуа.

Все жители Шицзячжуана обязаны минимизировать всю уличную активность с целью минимизации инфекционных рисков, сообщили местные власти. Представитель почтовой администрации города Лю Юань отметил, что курьерские службы также усилили меры предосторожности и проводят замер температуры сотрудников, занимающихся доставкой пищи.

Власти города с 9 января запустили второй раунд тестирования на коронавирус среди курьеров. Те, у кого результат тестирования был отрицательный, получают зеленый код здоровья и может начать работу.

Власти также обязали 59 супермаркетов и 300 магазинов города напрямую поставлять продукты питания жителям 2000 жилых комплексов. Всего 70 супермаркетов пообещали не подымать цены на овощи.

Всего в городе по данным на 10 января было зафиксировано 77 локальных случаев передачи опасной инфекции, а также 49 бессимптомных случаев.