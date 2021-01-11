Джакарта, , 12:31 — REGNUM Число пациентов, инфицированных коронавирусом, в Индонезии продолжает расти, сообщает Kompas.

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Согласно данным правительства Индонезии, за сутки в стране выявили 8692 новых случая заражения коронавирусом.

По состоянию на 11 января 2021 года в Индонезии подтвердили 836 718 носителей коронавируса и 24 343 случая смерти. За сутки эпидемия унесла жизни 214 человек в Индонезии.

Известно также, что за последние 24 часа коронавирус в Индонезии смогли побороть 7715 человек.

В Индонезии зарегистрировано 123 636 активных случаев COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии согласился продлить запрет на въезд в страну иностранных граждан до 25 января 2021 года.

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