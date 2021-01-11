Москва, , 12:30 — REGNUM Строительные организации получат поддержку для возведения социальных объектов с опережением сроков. Об этом 11 января сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

«Правительство поддержит организации, которые с опережением сроков строят социальные объекты по государственным и муниципальным контрактам», — заявил он.

По словам Мишустина, строительные компании смогут получить кредиты на эти цели на льготных условиях до 3%. Оставшуюся часть ставки просубсидируют из федерального бюджета. Всего на эти цели предусмотрено 2 млрд рублей в 2021 году.

Глава правительства отметил, что данная мера позволит обеспечить население инфраструктурой раньше запланированных сроков.