Пермь, , 12:29 — REGNUM В Пермском крае за сутки, 10 января, подтвердили смерть от коронавирусной инфекции 11 человек. Кроме того, 12 носителей коронавируса скончались от сопутствующих заболеваний. Информация об этом опубликована на портале permkrai.ru.

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С начала пандемии в регионе жертвами COVID-19 стали 1245 человек. Еще 906 пациентов, чей тест на коронавирус оказался положительным, умерли от сопутствующих заболеваний.

Добавим, в Прикамье выявлено в общей сложности около 34 тысяч случаев заражения коронавирусом. Суточный показатель фактов за последние сутки (10 января) меньше суточного показателя выздоровлений: 285 против 333.

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