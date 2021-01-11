Москва, 11 января 2021, 12:30 — REGNUM Известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов, который часто выступал как эксперт на телеканалах ТНТ и НТВ, ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом 11 января сообщается в группе шоу «Битва экстрасенсов» (телеканал ТНТ) в соцсети «ВКонтакте».
"Пришло печальное известие:
При этом причины смерти криминалиста не указываются.
Отметим, Михаил Виноградов много лет сотрудничал с ФСБ и МВД, и с 2000 года изучал психологические описания преступников, а также анализировал алгоритма поведения маньяков в соотношении с особенностями их действий.