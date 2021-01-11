Москва, , 12:30 — REGNUM Известный психиатр и криминалист Михаил Виноградов, который часто выступал как эксперт на телеканалах ТНТ и НТВ, ушел из жизни в возрасте 82 лет. Об этом 11 января сообщается в группе шоу «Битва экстрасенсов» (телеканал ТНТ) в соцсети «ВКонтакте».

"Пришло печальное известие: 01.01.2021 умер Михаил Викторович Виноградов — психиатр-криминалист, принимавший участие в качестве наблюдателя в ранних сезонах Битвы экстрасенсов», — говорится в сообщении.

При этом причины смерти криминалиста не указываются.

Отметим, Михаил Виноградов много лет сотрудничал с ФСБ и МВД, и с 2000 года изучал психологические описания преступников, а также анализировал алгоритма поведения маньяков в соотношении с особенностями их действий.