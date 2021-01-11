Пермь, , 12:27 — REGNUM В Пермском крае за сутки выявлено 285 случаев заражения коронавирусом. Лечение в больнице получают 64 человека, в домашних условиях под меднаблюдением находится 221 человек, сообщает 11 января пресс-служба краевой администрации.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию — все новости»

Ежесуточный прирост случаев заражения составил 0,8%, а коэффициент распространения — 0,96 (на 10 января — 0,93). Добавим, суточный показатель заражений на 10 января составлял 290 фактов.

С конца марта в регионе зарегистрировано 33 949 носителей коронавируса. Оправились от болезни 27 219 человек, в том числе 333 — за последние сутки. В больнице находятся 1569 пациентов с COVID-19. От коронавирусной инфекции скончались 1245 пациентов. Кроме того, зафиксирована смерть 906 носителей коронавируса от сопутствующих заболеваний.

Читайте развитие сюжета: В Прикамье жертвами COVID-19 стали ещё 11 человек