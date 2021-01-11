Уфа, , 12:27 — REGNUM Старший советник юстиции Грязников Александр Александрович назначен первым заместителем прокурора Башкирии указом президента РФ. Об этом 11 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, Грязников родился в 1979 году в городе Павлодаре Республики Казахстан. Стал выпускником Омского государственного университета. С 2002 года работает в органах прокуратуры. С 2017 года занимал должность прокурора г. Архангельска.

Является почетным работником прокуратуры РФ. Был награжден знаком отличия «За верность закону» III степени.

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