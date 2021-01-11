Москва, , 12:39 — REGNUM Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль выходил на связь с родственниками в Ярославле после того, как стало известно о кончине его матери. Об этом его племянница Виктория Скрипаль рассказала 11 января ТАСС.

По её словам, 7 января родственники позвонили в британское посольство в Москве и сообщили о смерти 92-летней Елены Скрипаль. Дипломаты заверили, что передадут информацию дальше. В тот же день заметка о смерти женщины появилась в Daily Mail.

«Я думаю, эту информацию до них довели, но от них соболезнований выражено не было. То есть никакой информации от них мы не получили», — сказала Виктория о Сергее и Юлии Скрипаль.

Она добавила, что не знает, в каком состоянии находится её родственник.

Как сообщало ИА REGNUM, мать Сергея Скрипаля скончалась в больнице, ранее у неё выявили новый коронавирус.

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