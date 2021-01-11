Москва, , 12:13 — REGNUM В настоящее время в России ставки по банковским депозитам значительно упали, и всё больше и больше людей ищут альтернативные варианты инвестирования свободных денег, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый консультант Роман Романюк, комментируя способы накопления денег гражданами в 2021 году.

«Люди с небольшим капиталом стали активнее присматриваться к инвестициям на фондовом рынке, а более состоятельные люди начали всё активнее приобретать объекты недвижимости.

Но, к сожалению, очень мало людей знает, что чтобы начать инвестировать в недвижимость, совершенно не обязательно иметь крупную сумму денег.

На фондовом рынке есть замечательные инструменты, которые называются REIT-фонды (Real Estate Investment Trust) — это инвестиционные фонды, которые аккумулируют деньги инвесторов и вкладывают их в покупку различной недвижимости: офисные здания, складские помещения, торговые центры, апартаментные комплексы и т.д.

Вся приобретаемая такими фондами недвижимость сдается в долгосрочную аренду, а инвесторы получают не менее 90% дохода от сдачи этой недвижимости в аренду в виде дивидендов.

Благодаря тому, что эти фонды аккумулируют деньги большого числа инвесторов, такие инвестиции становятся доступны людям с небольшим капиталом.

Акции таких инвестиционных фондов можно покупать и продавать на бирже, а дивиденды от сдачи в аренду недвижимости будут регулярно поступать прямо на брокерский счет.

Особо хотелось бы отметить, что такой вид инвестирования выгоден не только инвесторам с маленьким капиталом, но и инвесторам с очень большими суммами, потому что такой вид инвестирования имеет ряд неоспоримых преимуществ перед классической покупкой недвижимости:

— высокая ликвидность. Акции таких фондов торгуются на бирже, поэтому нет необходимости тратить много времени на поиск покупателя и заниматься длительной процедурой переоформления. Акции фонда можно продать в любое время по текущей справедливой рыночной цене;

— широкая диверсификация. Благодаря низкому порогу входа можно широко диверсифицировать вложения, покупая одновременно и фонды, владеющие жилой недвижимостью, и фонды, владеющие коммерческой недвижимостью, благодаря чему инвесторы не зависят от конкретного арендатора;

— защита от инфляции. С инфляцией, как правило, растет и стоимость недвижимости, и вместе с тем и арендные ставки, поэтому инвесторы выигрывают и от прироста стоимости, и от периодического рентного дохода;

— страновая диверсификация. На своем брокерском счете можно купить фонды, которые владеют недвижимостью по всему миру, благодаря чему можно снизить риски политической нестабильности в конкретной стране», — пояснил финансовый консультант.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению эксперта, покупка валюты и недвижимости, внесение средств в паевые инвестиционные фонды (ПИФ) и на срочные депозиты поможет российским гражданам приумножить свои сбережения в 2021 году.

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