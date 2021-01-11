Чебоксары, , 12:11 — REGNUM В Чувашии выявлен ещё 91 носитель коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Такие данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

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По информации на 11 января, с начала пандемии в республике официально выявлено 17 455 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 91.

Победили болезнь в Чувашии 15 779 человек, доля выздоровевших составила 90,4%. Из них за сутки вылечились 85 пациентов. В настоящее время в Чувашии насчитывается 1033 активно больных COVID-19.

Кроме того, за последние сутки умерли десять пациентов с коронавирусом. Всего в пандемию в Чувашии от COVID-19 умерли 643 человека.

Напомним, ранее в республике было свободно 29,8% ковидных коек, всего в Чувашии развернуто 3095 коек в 17 медицинских организациях. С января 2021 года заработал ковидный стационар на базе Республиканского кардиологического диспансера.