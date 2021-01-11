Ставрополь, , 12:08 — REGNUM Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал о своих впечатлениях от прививки от коронавируса. По его словам, особых ощущений в себе он не заметил.

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«И снова о личном опыте вакцинации от COVID-19. Скажу честно: как ни прислушивался к себе, никаких перемен после нее не заметил. На жизненный тонус, самочувствие она никак не повлияла», — написал Владимиров на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что после участия в вакцинации он старался соблюдать все предписания медиков. В настоящее время глава субъекта готовится к следующему этапу — введению второго компонента вакцины. Владимиров пообещал своим подписчикам обязательно поделиться своими впечатлениями.

Напомним, первую часть вакцины от коронавиурса губернатор Ставрополья получил 29 декабря 2020 года.