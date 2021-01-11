Белгород, , 12:13 — REGNUM Кандидатуры новых начальников департаментов образования и здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской области проходят согласования в федеральных министерствах. Изменится и структура правительства региона, сообщили ИА REGNUM 11 января в пресс-службе исполнительного органа.

Врио губернатора Вячеслав Гладков на заседании объявил о планируемых изменениях, подчеркнув, что кадровые вопросы не повлекут увеличения бюджетных расходов на содержание госаппарата. Наталия Зубарева будет назначена заместителем главы области, ответственным за всю социальную политику. Сейчас она курирует здравоохранение и образование региона, после утверждения в новой должности под её ведение также перейдут ещё четыре управления: культуры, по труду и занятости населения, физической культуры и спорта, государственной охраны объектов культурного наследия.

В департаментах образования и здравоохранения и социальной защиты населения будут назначены новые руководители, их кандидатуры сейчас согласовываются с федеральными ведомствами.

«К назначению планируются люди, имеющие многолетний опыт профильной работы в сферах. Кроме того, в состав департамента образования области войдут управление профессионального образования и управление науки. Эти структуры в настоящий момент находятся в департаменте внутренней и кадровой политики области», — уточнили в пресс-службе правительства региона.

Кадровые изменения Вячеслав Гладков анонсировал вечером 10 января.

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