Москва, , 11:59 — REGNUM Новогодними подарками довольны большинство жителей России (84%) — однозначно довольны 49%, скорее довольны — 35%, свидетельствуют данные рекрутингового агентства Superjob.ru.

Мужчин порадовали девайсы и подарочные сертификаты, женщин — золото и парфюм. Молодежь обрадовали конверты с деньгами, старшее поколение — билеты в театр и турпутевки.

Новогодними подарками остались недовольны 16% — однозначно не понравились 7%, скорее недовольны — 9%. Чаще критиковали подарки на Новый год мужчины, чем женщины — 19% против 12%, а также молодые люди 25−34 лет (20%).

Опрос проведен 1−5 января 2021 года среди 1600 граждан РФ старше 18 лет в 417 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, больше всего в наступившем 2021 году жители России боятся потерять работу (33%) и безденежья (27%).

Читайте также: Жители России перечислили, чего опасаются в 2021 году