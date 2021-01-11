Тамбов, , 11:58 — REGNUM В Тамбовской области 11 января подтверждено 158 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на два меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки.

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Всего в области были зарегистрированы 19 тыс. 412 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 17 тыс. 53 пациента, в том числе 160 человек — за последние сутки.

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