Йошкар-Ола, , 11:58 — REGNUM В Марий Эл за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончался один человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Накануне в регионе было зарегистрировано два летальных случая среди пациентов с подтвержденным заражением коронавирусом.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 131 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 51 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9738 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1130 человек.