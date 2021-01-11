Москва, , 11:56 — REGNUM В процессе создания вакцины «Спутник V» от COVID-19 специалисты учитывали, что коронавирус будет мутировать. Об этом РИА Новости рассказал директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«При создании вакцины, безусловно, учитывалось, что вирус будет мутировать», — сказал Гинцбург.

По его словам, согласно всем критериям, новые штаммы коронавируса «пока не влияют на эффективность вакцины».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России зафиксирован первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Он был завезён гражданином РФ, посетившим Великобританию.