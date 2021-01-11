Оренбург, , 11:55 — REGNUM В Оренбургской области в первом квартале 2021 года пройдет тестирование универсальных карт жителей региона. Министр цифрового развития и связи Оренбуржья Денис Толпейкин отметил, что несколько десятков держателей карт будут участвовать в тестировании функциональности как самой карты, так и инфраструктуры её обслуживания перед масштабной эмиссией, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Универсальные карты оренбуржца» уже вручены в двух банках. Управляющий Отделением по Оренбургской области Уральского главного управления Банка России Александр Стахнюк считает универсальную карту перспективным проектом для региона с большими планами развития, в том числе в условиях цифровизации. Горожане оценят ее возможности в 2021 году и будут использовать в повседневной жизни на регулярной основе.

Универсальная карта является электронным инструментом, предназначенным для получения государственных и коммерческих услуг, который объединит в себе функции банковской, дисконтной и бонусной карты, проездного билета, справки на льготный проезд, полиса ОМС, рецепта для получения льготных лекарств и электронной цифровой подписи.

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