Йошкар-Ола, , 11:54 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 11 января выявили 50 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне был подтвержден 51 новый положительный тест на SARS-CoV-2. Общее число выявленных в регионе заражений с начала пандемии выросло до 9738 случаев, свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

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Всего выздоровели с начала пандемии 8477 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 24 человека. 131 житель республики скончался от последствий заражения коронавирусом. За минувшие сутки зарегистрирован один летальный случай, днем ранее скончались два человека из числа пациентов с коронавирусом.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 1130 человек.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном минздраве, в инфекционных стационарах республики лечение получают 360 человек с подтвержденным заражением коронавирусом. Всего на лечении находятся 918 человек, из них у 910 — пневмония. В минздраве отметили, что за сутки был выписаны 38 пациентов, при этом госпитализированы 50 жителей Марий Эл.