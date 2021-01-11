Москва, , 11:54 — REGNUM Главный врач московской Городской клинической больницы № 71 Александр Мясников в своём телеграм-канале прокомментировал известие о первом выявленном в России случае заражения «британским» штаммом коронавируса. По его словам, это не первая и не последняя мутация SARS-CoV-2, но все они не приводят к более тяжелым формам болезни:

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«Как из «матрёшки» на свет достали «Британский вариант» коронавируса. Начались ужастики про «пандемию внутри пандемии», уверен, что теперь СМИ будут активно эксплуатировать эту тему. Почему-то предыдущие мутации нового коронавируса прошли не замечеными, а они ведь давно вытеснили первоначальный «Уханьский» вирус. И так же являются более заразными, чем «Уханьский». Мутации будут и далее. Но все они не приводят к более тяжелым формам болезни и на них всех действует вакцина.

Ну, а что более быстрое распространение… Вы что — ещё не поняли, что так или иначе переболеет около половины населения Земли? Раньше или позже. Вакцина? Самое главное её предназначение — уберечь пожилых, больных, медиков: COVID-19-ОРЗ не страшен, это болезнь, проходящая сама, а вот тяжелая вирусная пневмония может быть предотвращена вакциной. Успеем мы-люди вакцинацией покрыть достаточный процент населения планеты до того, как коронавирус это сделает сам — большой вопрос».

Как уже сообщало ИА REGNUM, первого носителя этого штамма выявили в РФ ещё в конце 2020 года. Вирус нашли у российского гражданина, прибывшего из Британии. Этот человек хорошо себя чувствовал, симптомов COVID-19 у него не было. Как пояснила глава Роспотребнадзора Анна Попова, «британский» штамм коронавируса не является более опасным, но он может быть более заразным.

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