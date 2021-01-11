Москва, , 11:52 — REGNUM В России наверняка существует особый штамм коронавируса наподобие того, что был выявлен в Великобритании, однако его пока что не обнаружили. Об этом РИА Новости заявил директор Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

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"Ждём с нетерпением, когда наша страна обнаружит собственный российский штамм с измененными свойствами, если уже в Британии, в ЮАР, в Бразилии есть свои штаммы. Где работают британцы, там и выделяют штаммы, а чем Россия хуже Британии, она намного больше, у нас давно должен был быть выявлен новый штамм», — сказал Гинцбург.

Он отметил, что в РФ секвенируют гораздо меньшее число образцов вирусов по сравнению с Великобританией, и по этой причине новый штамм коронавируса всё ещё не обнаружен специалистами.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в России был выявлен первый случай заражения британским штаммом коронавируса. Штамм был зафиксирован у гражданина РФ, прилетевшего из Великобритании.