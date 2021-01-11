Москва, , 11:49 — REGNUM За минувшие сутки в Москве выявили 4646 случаев заражения коронавирусом, сообщили 11 января в оперативном штабе.

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Это на 430 случаев больше, чем днём ранее, когда выявили 4216 случаев заражения. Также за сутки 6684 пациента выздоровели, зарегистрировано 75 летальных исходов.

Всего с начала пандемии справились с ковидом, по данным оперштаба, уже 701 790 москвичей.