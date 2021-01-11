Астрахань, , 11:49 — REGNUM В Астраханской области по состоянию на 11 января подтверждено четыре новых летальных случая среди пациентов с COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного правительства.

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Всего скончались 429 человек.

За весь период наблюдения выписаны после выздоровления были 13 тыс. 549 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

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