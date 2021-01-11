Астрахань, , 11:47 — REGNUM В Астраханской области 11 января подтвержден 171 новый случай заражения коронавирусом — на один больше, чем выявили за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

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Всего в регионе было зарегистрировано 21 тыс. 65 положительных тестов. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 949 человек.

Выздоровели 13 тыс. 549 пациентов с ранее выявленными положительными тестами на COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,01.

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