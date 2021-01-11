Краснодар, , 11:47 — REGNUM В Краснодарском крае подтверждено 193 новых случая заражения коронавирусом, данные за сутки 11 января опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 10 января, сообщалось о 190 новых носителях инфекции.

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»В Краснодаре выявлено 59 случаев, в Сочи — 28, в Анапе — 10. По восемь человек заболели в Геленджике и Тихорецком районе, по семь — Динском, Приморско-Ахтарском, Крымском и Белоглинском районах. По шесть новых пациентов в Кавказском и Новопокровском районах, по пять — в Кореновском, Туапсинском, Белореченском и Гулькевичском районах», — уточнили в оперативном штабе.

С 12 марта 2020 года на территории Краснодарского края было подтверждено 29 790 случаев заражения коронавирусом. На данный момент 20 182 человека признаны выздоровевшими. Скончались 1 097 пациентов. На 11 января в стационарах Кубани в тяжёлом состоянии на ИВЛ и ЭКМО находятся 113 человек.