Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, , 11:46 — REGNUM На Ямале в двух крупных больницах сменились главные врачи. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В городской больнице Ноябрьска главным врачом назначен Максим Зинин, сообщается на сайте регионального правительства, который ранее руководил Тарко-Салинской центральной районной больницей.

Больницу в Тарко-Сале возглавил заместитель Зимина —Евгений Евсеев.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к прежнему руководителю центральной городской больницы Ноябрьска Олегу Шалаеву ранее предъявлялась масса обвинений в некомпетентности, медучреждение неоднократно становилось объектом прокурорских проверок, жители города даже сняли фильм «Беспредел в Ноябрьской ЦГБ». Именно к нему заявился с топором муж пациентки, которой, по словам Шалаева, требовался «глубокий диагностический поиск».

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