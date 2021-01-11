Киев, , 11:51 — REGNUM Граждане Украины имели достаточно времени, чтобы подготовиться к карантинным ограничениям. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 11 января во время брифинга.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и «война вакцин» — все новости»

По его словам, правительство за месяц сообщило, какие товары можно будет купить во время карантина, а какие — нет.

«Что такое подготовиться? Точно было возможно рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку в настоящее время», — отметил Степанов.

Он также добавил, что все желающие могут купить необходимые товары через интернет-магазины.

Министр подчеркнул, что в ближайшее время ожидает рост заболеваемости COVID-19, поскольку жители Украины много ездили по стране во время новогодних праздников.

Напомним, ранее жителей Украины возмутили новые ограничения, в рамках которых в магазинах нельзя купить некоторые товары, в частности носки и колготки.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава минздрава Украины пояснил «логику» запрета продажи носков в магазинах