Киев, 11 января 2021, 11:51 — REGNUM Граждане Украины имели достаточно времени, чтобы подготовиться к карантинным ограничениям. Об этом заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов 11 января во время брифинга.
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По его словам, правительство за месяц сообщило, какие товары можно будет купить во время карантина, а какие — нет.
Он также добавил, что все желающие могут купить необходимые товары через интернет-магазины.
Министр подчеркнул, что в ближайшее время ожидает рост заболеваемости COVID-19, поскольку жители Украины много ездили по стране во время новогодних праздников.
Напомним, ранее жителей Украины возмутили новые ограничения, в рамках которых в магазинах нельзя купить некоторые товары, в частности носки и колготки.
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