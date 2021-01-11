Донецк, , 11:45 — REGNUM За истекшие сутки в Донецкой Народной Республике (ДНР) было выявлено 167 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 января сообщает минздрав ДНР на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

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"Министерство здравоохранения ДНР информирует, что за за 10 января проведено 199 исследований, из них выявлено 143 случая (заражения коронавирусом) <…> и у 24 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически», — говорится в сообщении.

Также указывается, что в результате этого общее число заразившихся SARS-CoV-2 в республике достигло 16 209.

Кроме того, уточняется, что в настоящее время суммарное количество летальных исходов от COVID-19 в ДНР составляет 1448.

При этом отмечается, что на сегодняшний день в республике от нового заболевания вылечились 9243 человека.

Как передавало ИА REGNUM, сутками ранее в ДНР было выявлено 170 новых подтвержденных случаев заражения коронавирусом.