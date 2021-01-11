Саранск, , 11:42 — REGNUM В Мордовии за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Женщина 1969 года рождения поступила в Республиканский наркологический диспансер с диагнозом «новая коронавирусная инфекция». Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная пневмония. Течение заболевания усугублял цирроз печени.

Также умерла пациентка Республиканской инфекционной клинической больницы. При госпитализации женщине 1963 года рождения был поставлен аналогичный диагноз, сразу прогнозировалось тяжелое течение. Осложнение — внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония. Сопутствующее заболевание — гипертоническая болезнь 3 степени и ожирение 3 степени.

Общее число жертв COVID-19 в республике достигло 103 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 11 января в Мордовии выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 84 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 434 случаев. В настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2366 человек.

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