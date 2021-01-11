Чебоксары, 11 января 2021, 11:40 — REGNUM В Чувашии на Крещение Господне планируют организовать свыше 500 купелей, при этом из-за пандемии коронавируса ожидается снижение количества желающих окунуться в иордани. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 11 января, заявил на планёрке в правительстве глава ГКЧС Чувашии Вениамин Петров.
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По словам главного спасателя республики, для крещенских купаний в Чувашии, как и в прошлые годы, предварительно будет организовано омовение «в пределах 120 мест и более 500 купелей». Вениамин Петров отметил, что если в прошлые годы окунались в прорубях 25 — 30 тыс. человек, то в этом году «может быть чуть меньше из-за COVID-19».
Он также отметил, что все места для омовения должны быть оборудованы в соответствии с методическими рекомендациями по требованию безопасности, за проведение этой работы будут назначены ответственные лица из числа руководящего состава.
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