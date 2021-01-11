Ростов-на-Дону, , 11:39 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрировано восемь летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 11 января.

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Жертвами COVID-19 стали две женщины в возрасте 64 и 77 лет и шестеро мужчин в возрасте от 59 до 89 лет. Все ковид-пациенты имели ряд хронических заболеваний.

С начала пандемии в Ростовской области зарегистрировано 2 тыс. 216 летальных исходов среди пациентов ковидных стационаров.

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