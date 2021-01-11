Пхёнтхэк, Южная Корея, , 11:39 — REGNUM На американских военных базах в Южной Корее продолжают фиксировать случаи заражения коронавирусом. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

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По их словам, коронавирус выявлен у 42 военных и членов их семей, прибывших в Южную Корею в период с 28 декабря 2020 года по 8 января 2021 года. В настоящее время граждане США изолированы и проходят лечение в медицинских учреждениях на базе «Кэмп Хамфрис» в Пхёнтхэке, на авиабазе в Осане и военной базе в Кунсане.

Общее число случаев заражения, подтверждённых на американских базах в Южной Корее, увеличилось до 581.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Южной Корее выявили 451 случай заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 69 114.

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