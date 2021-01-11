Казань, , 11:45 — REGNUM В Татарии с начала наблюдения коронавирусная инфекция зарегистрирована, по информации на 11 января, у 14 273 человек, за сутки выявлено 90 новых заражений. Накануне был инфицирован 91 житель. Всего выздоровел 11 041 пациент, за сутки — 18 человек. Всего в республике зарегистрировано 211 летальных исходов от последствий заражения коронавирусной инфекцией. Об сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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За сутки госпитализированы в стационары 23 пациента, 67 — лечатся на дому. Наибольшее число заболевших в возрасте от 30 до 50 лет — 28 человек, еще 24 — в группе от 60 до 70 лет, один — несовершеннолетний. Среди жителей Казани — 52 инфицированных, девять — в Набережных Челнах, остальные — в районах республики.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии продолжает регистрироваться ежесуточный прирост заболевших новой коронавирусной инфекцией. Темп прироста пациентов с 1 по 9 января составил 0,7%. В первые дни нового года доля внебольничных пневмоний возросла на 41%. Ожидаемым стал и тот факт, что увеличилась доля внутрисемейных заражений (на 72%).

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