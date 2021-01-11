Саранск, , 11:37 — REGNUM В Мордовии по состоянию на 11 января выявили 85 новых случаев заражения коронавирусом. Накануне было выявлено 84 новых носителя SARS-CoV-2. Общее число подтвержденных в регионе заражений достигло 14 434 случаев, сообщает региональный оперативный штаб.

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За последние сутки в республике выписаны 72 человека, всего с начала пандемии выздоровели 11 965 жителя Мордовии. 103 человека скончались от коронавируса как от основной причины. За минувшие сутки скончались двое жителей республики. Накануне в регионе летальных случаев среди пациентов с коронавирусом не регистрировалось.

За вычетом выздоровевших и умерших в настоящее время активными носителями коронавируса в республике являются 2366 человек.

ИА REGNUM напоминает, по состоянию на 10 января в инфекционных стационарах республики лечение получали 1974 человека, как с подтвержденным заражением коронавирусом, так и с подозрением на инфекцию. По месту жительства медики наблюдали за состоянием 2054 человек.