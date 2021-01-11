Белгород, , 11:40 — REGNUM Бесплатные одноразовые маски раздавали на новогодних праздниках пассажирам общественного транспорта в Белгородской области. За время каникул водители выдали 452 тысячи масок, сообщили ИА REGNUM 11 января в региональном оперативном штабе.

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Решение о раздаче масок принял врио губернатора области Вячеслав Гладков. На новогодние праздники для забывчивых пассажиров общественного транспорта закупили свыше 1,1 млн масок, из них раздали только 452 тысячи. Оставшиеся средства индивидуальной защиты передадут в резерв для социальных учреждений региона.

С 1 по 11 января 2021 года в Белгородской области выявили 1860 носителей коронавируса, в стационары госпитализировали 201 человека.