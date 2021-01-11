Москва, , 11:34 — REGNUM В России планируют ужесточить наказание за грубые нарушения правил дорожного движения. Соответствующие нормы в проект нового Кодекса об административных правонарушениях намерено добавить Министерство юстиции. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

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Так, три грубых нарушения ПДД за год могут стоить автолюбителю водительских прав. Если в течение года водитель был трижды наказан за превышение скорости на 60 км/ч или выезд на встречную полосу, или проезд на красный свет и другие виды грубых нарушений, его могут лишить прав на срок до полутора лет. Отмечается, что нарушения не будут учитываться в новой «накопительной» системе, если их зафиксировали автоматические камеры.

Также проект предусматривает ужесточение наказания за пьяное вождение при перевозке детей до 16 лет. Вместо нынешних 30 тыс. рублей штрафа и лишения прав на срок до двух лет водителю будет грозить штраф в размере 50 тысяч рублей и лишение прав на срок до трёх лет.

При этом предлагается привлекать к ответственности водителя без ОСАГО, если нарушение зафиксировано на камеру, не чаще одного раза в сутки. В Минюсте полагают, что 24 часов достаточно для оформления полиса.

Как сообщало ИА REGNUM, предполагается, что в 2021 году в России будут введены штрафы за езду летом на шипованной резине, а зимой на летней. Требования предусматривают запрет на использование шипованных покрышек с июня по август и летних — с декабря по февраль. Кроме того, возможно, водителя смогут оштрафовать за установку в головные фары нештатных ксеноновых ламп, за деформацию или трещины в элементах рулевого управления, а также за коррозию на деталях тормозной системы, которая может нарушить ее герметичность.