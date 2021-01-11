Липецк, , 11:33 — REGNUM В Липецкой области 11 января подтверждено 166 новых случаев заражения коронавирусом — на один больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: надежда на вакцинацию – все новости»

Всего на территории региона выявлено 17 тыс. 853 положительных теста.

За весь период наблюдения 13 тыс. 70 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 14 — за последние сутки.

Читайте развитие сюжета: Ещё пять ковид-пациентов скончались в Липецкой области