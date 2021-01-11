Джакарта, , 11:32 — REGNUM Индонезия стала одной из стран с самым большим количеством авиационных происшествий в Азии, сообщает CNN Indonesia.

Согласно данным, опубликованным Aviation Safety Network, Индонезия пережила не менее ста авиационных происшествий с 1946 года.

В прошлом авиационные происшествия в Индонезии были связаны с плохой квалификацией пилотов, механическими неисправностями, проблемами управления воздушным движением и плохим техническим обслуживанием самолетов.

В Индонезии произошло не менее 153 авиакатастроф со смертельным исходом и 3039 погибшими в период с 1946 по 2020 год.

Авиакатастрофа, которая произошла с самолетом Garuda Indonesia, направлявшимся из Джакарты в Медан 26 сентября 1997 года, была самой серьезной в Индонезии. Самолет GA 152 разбился, в результате чего погибли все 234 пассажира и члены экипажа.

Высокий уровень авиапроисшествий зарегистрирован во Вьетнаме и на Филиппинах. Во Вьетнаме произошло 100 авиационных происшествий со смертельным исходом в период с 1946 по 2020 год.

Между тем в Малайзии и Сингапуре уровень авиационных происшествий значительно ниже, чем в Индонезии и других соседних странах Юго-Восточной Азии. В Малайзии произошло 37 авиационных происшествий со смертельным исходом.

В последний раз авиакатастрофа в Сингапуре произошла более пяти десятилетий назад, а точнее в 1967 году.

Наравне с Индонезией за более чем семь десятилетий в Индии зарегистрировано 210 авиационных происшествий со смертельным исходом — с 1946 года в авиакатастрофах погибло около 3413 человек.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании Sriwijaya Air, выполнявший рейс из Джакарты в Понтианак пропал с экранов радаров вскоре после взлета 9 января 2021 года.

Подробности в трансляции:«Крушение Boeing 737−500 в Индонезии — все новости»