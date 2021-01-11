Ростов-на-Дону, , 11:32 — REGNUM В Ростовской области ожидается ухудшение погодных условий в первую рабочую неделю 2021 года. Жителей Дона синоптики предупредили о морозе и снегопаде, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на данные Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, 11 января осадков в регионе не ожидается. В дневные часы воздух прогреется до +1 градуса. В ночь на 12 января пройдёт снег с дождём.

13 января выдастся дождливым и самым тёплым за неделю — до +6 градусов днём. В ночь на 16 января в Ростовской области ожидается снегопад и понижение температуры до — 4 градусов.

17 января столбики уличных термометров ночью опустятся до — 9 градусов. В дневные часы ожидается мороз до — 5 градусов.